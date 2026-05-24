Pakistan, bomba di 35 kg esplode su treno militari: almeno 24 morti

L'esplosione è avvenuta su un treno che trasportava militari nella provincia sud-occidentale del Baluchistan. La Bbc sostiene che si sia trattato di un attacco suicida. Il Premier del Pakistan condanna fermamente “l’ atroce esplosione sul treno” ascolta articolo

E’ di almeno 24 morti e 50 feriti il bilancio dell'esplosione di un ordigno improvvisato su un treno che trasportava militari nella provincia sud-occidentale del Baluchistan, in Pakistan. Lo ha riferito un alto funzionario pakistano all'Afp spiegando che l'esplosione è avvenuta a Quetta, capoluogo della provincia, e ha completamente distrutto un vagone ferroviario.

Bbc: miliziani separatisti rivendicano attentato in Pakistan Il treno, che trasportava personale militare e i loro familiari, era in viaggio da Quetta a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Un alto funzionario ha dichiarato all'Afp che il personale dell'esercito si stava recando a Peshawar per celebrare la festività di Eid, che inizierà martedì. Un funzionario di polizia ha dichiarato all'Afp che l'ordigno esplosivo improvvisato utilizzato nell'attentato pesava circa 35 chili. "Il gruppo separatista Balochistan Liberation Army (Bla) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a un treno che trasportava personale militare a Quetta, nella regione pachistana del Balochistan, "sostenendo che si sia trattato di un attacco suicida". Lo scrive la Bbc precisando che non ci sono al momento conferme in tal senso da parte delle autorità pachistane.

Premier Pakistan: "Condanno fermamente atroce esplosione" “Condanno fermamente l'atroce esplosione di una bomba vicino a Chaman Phatak, Quetta, che ha causato la tragica perdita di vite innocenti e ha lasciato feriti molti altri". Lo ha scritto su X il premier pachistano Muhammad Shehbaz Sharif, che ha parlato di "vili atti di terrorismo" e ha porto le condoglianze alle famiglie delle vittime. Secondo un funzionario sentito dall'Afp, "almeno 24 persone sono state uccise" in un'esplosione che ha coinvolto un treno che trasportava personale militare nella provincia del Balochistan, nel Pakistan sudoccidentale. Stando alla Bbc, "il gruppo separatista 'Balochistan Liberation Army' (Bla) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco sostenendo che si sia trattato di un attacco suicida".