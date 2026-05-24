Filippine, crolla edificio in costruzione: almeno 30 i dispersi

L'incidente

L'Ufficio per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi (Drrmo) ha spiegato, in un comunicato, che l'incidente si è verificato alle 3 ora locale in una struttura in cemento armato di 9 piani ancora incompiuta. Il comunicato, diffuso dal municipio, spiega che 24 persone sono state salvate con successo dalla struttura crollata, alle quali si aggiungono altre 2 che si trovavano in un edificio adiacente e che sono state, anche loro, coinvolte nel crollo. Secondo i media locali, alcune di loro hanno riportato ferite di varia entità.