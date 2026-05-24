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Filippine, crolla edificio in costruzione: almeno 30 i dispersi

Mondo
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Salvate dall'edificio 24 persone alle quali si aggiungono altre 2 che si trovavano in un palazzo vicino. Ancora non si conoscono le loro condizioni. Le autorità hanno dispiegato sul posto un centinaio di funzionari, tra cui soccorritori e paramedici, mentre cercano di determinare la causa del crollo

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Almeno 30 persone risultano disperse nelle Filippine in seguito al crollo di un edificio in costruzione nella provincia di Pampanga, a circa 80 chilometri a nord di Manila. Sono 26, invece, i cittadini già tratti in salvo mentre proseguono le operazioni di ricerca. Le autorità locali: "Stiamo cercando di localizzarli".  

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L'incidente

L'Ufficio per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi (Drrmo) ha spiegato, in un comunicato, che l'incidente si è verificato alle 3 ora locale in una struttura in cemento armato di 9 piani ancora incompiuta. Il comunicato, diffuso dal municipio, spiega che 24 persone sono state salvate con successo dalla struttura crollata, alle quali si aggiungono altre 2 che si trovavano in un edificio adiacente e che sono state, anche loro, coinvolte nel crollo. Secondo i media locali, alcune di loro hanno riportato ferite di varia entità.

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Almeno 30 dispersi

Il capo dell'Ufficio informazioni pubbliche della città, Jay Pelayo, ha dichiarato all'emittente che si stima "che ci siano ancora tra le 30 e le 40 persone intrappolate nell'edificio in costruzione". Le autorità hanno dispiegato sul posto un centinaio di funzionari, tra cui soccorritori e paramedici, mentre cercano di determinare la causa del crollo. Secondo i media filippini, la maggior parte delle persone salvate e disperse sono operai edili che pernottano in cantiere, anche durante i fine settimana. 

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