Filippine, crolla edificio in costruzione: almeno 30 i dispersi

Salvate dall'edificio 24 persone alle quali si aggiungono altre 2 che si trovavano in un palazzo vicino. Ancora non si conoscono le loro condizioni. Le autorità hanno dispiegato sul posto un centinaio di funzionari, tra cui soccorritori e paramedici, mentre cercano di determinare la causa del crollo
Almeno 30 persone risultano disperse nelle Filippine in seguito al crollo di un edificio in costruzione nella provincia di Pampanga, a circa 80 chilometri a nord di Manila. Sono 26, invece, i cittadini già tratti in salvo mentre proseguono le operazioni di ricerca. Le autorità locali: "Stiamo cercando di localizzarli".
L'incidente
L'Ufficio per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi (Drrmo) ha spiegato, in un comunicato, che l'incidente si è verificato alle 3 ora locale in una struttura in cemento armato di 9 piani ancora incompiuta. Il comunicato, diffuso dal municipio, spiega che 24 persone sono state salvate con successo dalla struttura crollata, alle quali si aggiungono altre 2 che si trovavano in un edificio adiacente e che sono state, anche loro, coinvolte nel crollo. Secondo i media locali, alcune di loro hanno riportato ferite di varia entità.
Almeno 30 dispersi
Il capo dell'Ufficio informazioni pubbliche della città, Jay Pelayo, ha dichiarato all'emittente che si stima "che ci siano ancora tra le 30 e le 40 persone intrappolate nell'edificio in costruzione". Le autorità hanno dispiegato sul posto un centinaio di funzionari, tra cui soccorritori e paramedici, mentre cercano di determinare la causa del crollo. Secondo i media filippini, la maggior parte delle persone salvate e disperse sono operai edili che pernottano in cantiere, anche durante i fine settimana.