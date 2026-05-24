Australia, morto un un 39enne attaccato da uno squalo

L’incidente

L’uomo è deceduto per le ferite riportate dopo essere stato tirato fuori dall'acqua in seguito all'attacco, avvenuto nei pressi del banco di sabbia Kennedy, ha precisato la polizia del Queensland in un comunicato. I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto a Hull River Heads poco prima di mezzogiorno ora locale, ha indicato la polizia. L'attacco è avvenuto a una settimana circa da un altro incidente mortale per una persona e che ha coinvolto uno squalo, in quel caso avvenuto nell'Australia occidentale.