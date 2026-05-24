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Australia, morto un un 39enne attaccato da uno squalo

Mondo
©Getty

L'incidente mortale è avvenuto nello stato del Queensland, vicino alla Grande Barriera Corallina

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Un 39enne è morto nello stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia, dopo esser stato attaccato da uno squalo: lo hanno riferito le autorità locali. Il luogo dell'incidente si trova a 160 chilometri a sud della frequentata città turistica di Cairns, vicino alla Grande Barriera Corallina.

L’incidente

L’uomo è deceduto per le ferite riportate dopo essere stato tirato fuori dall'acqua in seguito all'attacco, avvenuto nei pressi del banco di sabbia Kennedy, ha precisato la polizia del Queensland in un comunicato. I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto a Hull River Heads poco prima di mezzogiorno ora locale, ha indicato la polizia. L'attacco è avvenuto a una settimana circa da un altro incidente mortale per una persona e che ha coinvolto uno squalo, in quel caso avvenuto nell'Australia occidentale. 

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