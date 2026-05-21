Perché in Bolivia si protesta contro il nuovo presidente Paz?

Scioperi, strade bloccate, calo a picco della popolarità: a distanza di soli sei mesi dall'insediamento, che sembrava aver aperto una nuova fase della politica boliviana dopo un ventennio di Evo Morales, il moderato di centrodestra Rodrigo Paz deve fare fronte a una crisi gravissima. Vediamo cosa ha innescato il malcontento e come interpretare le parole del vicesegretario di Stato Usa che ha parlato di un "colpo di Stato in corso"