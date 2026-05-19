Pandemie, allarme Oms: "Mondo in bilico e più vulnerabile"

Il mondo porta ancora le cicatrici del Covid-19, ma non ne ha appreso la lezione. Così, a sei anni dalla pandemia si ritrova ancora una volta impreparato di fronte a nuove minacce infettive: "in bilico", secondo un rapporto realizzato dal Global preparedness monitoring board (Gpmb) dell'Organizzazione mondiale della sanità, che mostra come, in un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano "più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi". Il documento arriva in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea mondiale della salute, l'incontro dei rappresentanti degli Stati membri dell'Oms che dovranno decidere le strategie e il futuro dell'agenzia, che da più di un anno è alle prese con una drastica ristrutturazione dopo l'uscita del suo più forte sostenitore economico: gli Stati Uniti.

Nuova emergenza sanitaria causata dal virus Ebola

Quest'anno, poi, l'incontro arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria di portata internazionale: quella di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che si sospetta abbia già fatto un centinaio di vittime tra le circa 300 persone infettate. Tra le persone con infezione (o entrate in contatto con esse) potrebbero esserci anche dei cittadini statunitensi, secondo indiscrezioni di stampa che sono state timidamente confermate anche dai Centers for disease control and prevention (Cdc), che in un aggiornamento sul proprio sito hanno parlato di "un piccolo numero di americani direttamente colpiti da questa epidemia". Gli Usa continuano a considerare basso il rischio per il Paese, ma l'ambasciata americana a Kampala in Uganda (Paese lambito dai contagi), "ha temporaneamente sospeso tutti i servizi di visti" "alla luce dell'epidemia di Ebola".

Priorità alla riorganizzazione dell'Oms

Intanto a Ginevra, sul tavolo dell'Assemblea i dossier sono numerosi. La riorganizzazione dell'Oms è la priorità. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha assicurato: "Abbiamo completato il processo di ristrutturazione. Abbiamo raggiunto una posizione di stabilità e stiamo andando avanti con determinazione e fiducia". La scelta di alzare il contributo dovuto dagli Stati membri, adottata quattro anni fa, si è dimostrata una mossa strategica per mettere al sicuro i bilanci dell'agenzia e tenerla a galla nonostante lo choc dell'uscita degli Usa. Sono stati necessari tagli dolorosi, ha sottolineato il dg, ma l'Oms per il momento è al sicuro e il 90% del budget per il biennio in corso è finanziato. Resta un 10%, per il quale Tedros richiama all'impegno gli Stati membri.