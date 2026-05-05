Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e feriti

Mondo
©Ansa

Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nell'istituto aprendo il fuoco contro le persone presenti

ascolta articolo

Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'interno dell'Istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Lo riferiscono i media locali tra cui il portale Uol, citando la Polizia militare. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l'area e avviato le indagini. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica e le motivazioni dell'attacco. L'episodio ha provocato forte commozione nello Stato amazzonico e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole brasiliane, dopo una serie di episodi violenti registrati negli ultimi anni nel Paese sudamericano.

Mondo: Ultime notizie

Trump: "Operazione in Iran una scaramuccia, Teheran non ha chance"

live Mondo

La contraerea degli Emirati Arabi torna in azione: "Intercettati missili e droni dall'Iran",...

Putin: "Tregua 8-9 maggio". Raid russi su Kramatorsk e Zaporizhzhia

live Mondo

Le forze di Mosca hanno attaccato il centro di Kramatorsk causando cinque morti. Altre 12 vittime...

Casi Hantavirus, Oms: "Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo”

Mondo

La nave da crociera mv Hondius con bandiera olandese, sulla quale si sono verificati 3 decessi, è...

Trump: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici"

Mondo

"Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare", ha detto il presidente Usa durante...

Pippa Middleton e il marito costretti a vendere una tenuta per debiti

Mondo

La sorella della principessa di Galles Kate e il coniuge James Matthews hanno dovuto dire addio a...

Mondo: I più letti