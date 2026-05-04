Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Medaglia Fields, in 2.400 boicottano il Congresso di Filadelfia per protesta contro Trump

Mondo
©Getty

Due accademici — Tarik Aougab dello Haverford College della Pennsylvania e Ila Varma dell’Università di Toronto — hanno lanciato una petizione per boicottare il Congresso internazionale dei matematici previsto quest’anno nella città della Pennsylvania fra il 23 e il 30 luglio, in segno di protesta contro l'attuale amministrazione americana. In poche settimane il loro appello ha raccolto oltre 2.400 firme da 76 Paesi

ascolta articolo

Due accademici — Tarik Aougab dello Haverford College della Pennsylvania e Ila Varma dell’Università di Toronto — hanno lanciato una petizione per boicottare il Congresso internazionale dei matematici previsto quest’anno a Filadelfia fra il 23 e il 30 luglio, in segno di protesta contro l'attuale amministrazione americana. In poche settimane il loro appello ha raccolto oltre 2.400 firme da 76 Paesi: sottoscrivono in blocco le società matematiche di Francia, Australia, Brasile, l’associazione degli scienziati delle Filippine e del Portogallo, oltre alle associazioni di Iran e Cuba. Fra le firme ci sono quelle di due vincitori della Medaglia Fields, equivalente a un Nobel per la matematica: il britannico Tim Gowers (che insegna in Francia) e il curdo-iraniano naturalizzato britannico Caucher Birkar (che insegna alla Tsinghua University a Pechino). 

1010855500 - ©Getty

La petizione e le ragioni del boicottaggio

 "L’attuale governo americano ha dimostrato il suo odio sfrenato per gli immigrati”, spiega il testo della petizione, che cita le morti legate all'attività dall’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis e Los Angeles e due decessi sospetti per freddo e mancanza di cure di altre due persone fermate dall’Ice. Secondo la petizione gli Stati Uniti potrebbero creare problemi o negare l’ingresso a matematici di decine di Paesi. Quindi l’appello cita il rapimento illegale del leader del Venezuela Nicolas Maduro, i continui omicidi extragiudiziali nei Caraibi, il sostegno alle politiche di Israele su Gaza, la guerra contro l’Iran (inclusa l’uccisione di 150 allieve di una scuola a Minab) e l’assurdo tentativo di colonizzare la Groenlandia.  Il congresso precedente avrebbe dovuto tenersi in Russia nel 2022 ma fu boicottato per le minacce alla libertà di espressione o ai partecipanti Lgbtq.

2137339294 - ©Getty

La lista delle adesioni

La Francia esprime il maggior numero di firmatari del boicottaggio (363), seguita dagli Stati Uniti stessi (288), con i matematici italiani terzi più numerosi nell’appoggiare la petizione (206). Fra gli italiani figure di spicco, che in edizioni passate avevano ricevuto l’invito a parlare al Congresso internazionale dei matematici: Barbara Fantechi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, Matilde Marcolli (California Institute of Technology), Giovanni Forni (Università del Maryland) e Fabio Toninelli (Università tecnica di Vienna). Molto meno numerose le adesioni cinesi, 24, ancora meno quelle russe. Pechino e Mosca potrebbero essere riluttanti a creare nuove tensioni con la Casa Bianca.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Zelensky: in estate Putin deciderà se passare a diplomazia"

live Mondo

E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al summit della...

Iran, Bessent: "Abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo aprendo"

live Mondo

Il segretario al Tesoro Usa ha dichiarato che "abbiamo il pieno controllo" di Hormuz e "lo stiamo...

Amsterdam, vietata la pubblicità di carne e combustibili fossili

Mondo

Dal 1° maggio le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da...

Epc summit, Meloni: "Non condivido ritiro truppe Usa da Europa"

Mondo

Nel corso del vertice i 48 capi di Stato e di governo invitati in Armenia, discutono su come...

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni arrives to attend the 8th European Political Community (EPC) summit in Yerevan on May 4, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP via Getty Images)

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Mondo: I più letti