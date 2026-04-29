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Caso Comey, una minaccia reale o una ritorsione di Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L'ex direttore dell'FBI, licenziato da Trump nel 2017, ora è accusato di averlo minacciato di morte e si è costituito alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia. Ci sono due prospettive per leggere questa vicenda: considerare il post al centro della bufera un vero pericolo o tenere conto del contesto. Da inizio 2025 a oggi, l'elenco di persone che hanno creato problemi al presidente nel passato e che sono finite sotto indagine è diventato lungo e troppo sistematico pe

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