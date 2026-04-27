Terremoto 5.1 in Afghanistan, scosse avvertite a Islamabad

Il sisma è stato registrato al confine col Tagikistan a una profondità di 105 chilometri ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo tra 5.1 e 5.7, a seconda delle stime, è stato registrato nella mattina di lunedì 27 aprile al confine tra Afghanistan e Tagikinsta, con scosse che sono state avvertite anche in alcune zone del Pakistan settentrionale.

Magnitudo tra 5,1 e 5,7 Secondo il Dipartimento meteorologico pakistano, il terremoto ha registrato una magnitudo di 5,7 e si è verificato alle 11:46 ora locale mentre l'United States Geological Survey ha fornito una stima leggermente inferiore, registrando il terremoto con una magnitudo di 5,1 e una profondità di 105 chilometri.