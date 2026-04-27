Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto 5.1 in Afghanistan, scosse avvertite a Islamabad

Mondo

Il sisma è stato registrato al confine col Tagikistan a una profondità di 105 chilometri

ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo tra 5.1 e 5.7, a seconda delle stime, è stato registrato nella mattina di lunedì 27 aprile al confine tra Afghanistan e Tagikinsta, con scosse che sono state avvertite anche in alcune zone del Pakistan settentrionale.

Magnitudo tra 5,1 e 5,7

Secondo il Dipartimento meteorologico pakistano, il terremoto ha registrato una magnitudo di 5,7 e si è verificato alle 11:46 ora locale mentre l'United States Geological Survey ha fornito una stima leggermente inferiore, registrando il terremoto con una magnitudo di 5,1 e una profondità di 105 chilometri.

Scosse sentite anche in Pakistan

L'epicentro è stato localizzato vicino al confine dell'Afghanistan con il Tagikistan. Le scosse sono state segnalate anche nella capitale del Pakistan Islamabad e in alcune zone della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Non sono state ricevute segnalazioni immediate di vittime o danni. 

Mondo: Ultime notizie

Spari a cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenare

Mondo

La clip ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare...

Crans Montana, le famiglie potranno vedere il filmato dell'incendio

Mondo

La sequenza video, montata dagli investigatori attraverso le immagini delle videocamere, è stata...

Usa, Carlo III e Camilla oggi a Washington: il programma della visita

Mondo

La visita di Stato, che avviene all'indomani dell'attacco durante il gala dedicato ai...

Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: colpiti edifici civili. LIVE

live Mondo

Mosca ha lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro Odessa, colpendo infrastrutture...

Iran a Usa: "Negoziamo su nucleare dopo riapertura Hormuz". LIVE

live Mondo

La nuova proposta di Teheran, presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani, mira a...

Mondo: I più letti