Italia verso Expo 2027 Belgrado, Gori: “È un'opportunità strategica”

L’Italia si prepara a Expo 2027 a Belgrado, la prima Esposizione della storia organizzata nei Balcani occidentali. Oggi l’ambasciatore in Serbia Luca Gori, nel ruolo di Commissario di Sezione, ha firmato il contratto di partecipazione dell’Italia al grande evento, insieme a Jagoda Lazarević, Ministra del Commercio Interno ed Estero del Governo della Repubblica di Serbia e Commissario per Expo 2027 e Danilo Jerinić, Direttore dell'Esposizione. La cerimonia si è svolta nell’edificio Expo Playground, progettato per mostrare lo spirito di Expo 2027 ancor prima della fine dei lavori e dell'inizio della manifestazione.

Cosa aspettarsi dal Padiglione italiano

Dal 15 maggio al 15 agosto 2027 nella capitale serba, oltre 130 Paesi - per ora hanno aderito 137 nazioni - esporranno le loro innovazioni. “Per l’Italia Expo non è solo un evento ma una opportunità strategica. L’obiettivo è sfruttare questa piattaforma per costruire partnership durevoli a livello economico, scientifico e culturale che si estenderanno oltre il 2027”, ha detto Gori, sottolineando il potenziale dell’Esposizione per la regione e per il dialogo tra attori globali. Ha auspicato inoltre che Expo possa rafforzare ancora di più le relazioni bilaterali già molto strette tra Italia e Serbia. Sul padiglione italiano - di cui si è parlato approfonditamente in un incontro a margine della firma per fare il punto della situazione - l’ambasciatore ha anticipato che vorrà essere non solo una vetrina ma un vero e proprio “luogo di incontro” che rifletta pienamente le ambizioni del Paese. Si punta per questo a creare uno spazio interattivo, immersivo e dinamico, queste le tre parole chiave. Saranno valorizzate anche le Regioni Italiane per accendere i riflettori sulla ricchezza territoriale della Penisola: “Il nostro desiderio è che siano rappresentate tutte e 20 le Regioni”, ha affermato Gori. I principi che guideranno la costruzione della struttura dovranno essere “l’inclusione e l'accessibilità”

Il Festival della Creatività italiana

In vista dell’appuntamento del 2027, è in corso in Serbia il Festival della Creatività Italiana, che mette al centro design, moda, musica, sport, tecnologia e gastronomia. Il fil rouge è il “gioco”, inteso come motore di innovazione e connessioni, una citazione del tema scelto per Expo 2027: “Play for Humanity - Sport and Music for All" ("Giocare per l'Umanità - Sport e Musica per tutti"). L’iniziativa. che si svolge nell’anno in cui Belgrado è stata scelta come una delle tre capitali della creatività italiana nel mondo, si riallaccia ai contenuti di Expo e prevede una serie di appuntamenti in vari luoghi della città e la partecipazione di protagonisti italiani e serbi, attivi in diversi ambiti artistici e creativi. La finalità è quella di costruire e consolidare le relazioni e gli scambi, preparando così il terreno per l’Esposizione internazionale del prossimo anno.