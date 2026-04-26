La direttrice dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas) alla tv svizzera: anche ministero italiano ci mandi le spese. La replica dell'ambasciatore Cornado: "Se questi sono gli accordi, allora l'Italia rinuncia ad avvalersene". Pronta risoluzione per gratuità di cure post degenza per ustioni. Mulè: "Verrà messa in discussione la prossima settimana per cambiare le regole"
La Svizzera tira dritto sulle fatture per i feriti di Crans-Montana. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas), in un nota ufficiale, afferma che le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si applicano anche alle vittime del rogo. Nel frattempo la risoluzione per riconoscere la gratuità delle cure post degenza per ustioni è già pronta. Mulè: “verrà messa in discussione la prossima settimana".
Direttrice Ufas: anche il ministero italiano ci mandi le spese
"Mi spiace per le fatture mandate per sbaglio alle famiglie italiane, ma gli accordi europei vanno rispettati” ha detto Doris Bianchi nel corso di un confronto con l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. “Mi attendo che il ministero della Salute italiano paghi le spese dei ragazzi ricoverati negli ospedali svizzeri" e che "il vostro ministero della Salute mandi le spese di ricovero dei pazienti svizzeri in Italia". La replica dell'ambasciatore Cornado non si è fatta attendere: "Se questi sono gli accordi, allora l'Italia rinuncia ad avvalersene: non fattureremo le spese dei due ragazzi svizzeri ricoverati da noi e ci aspettiamo che Berna faccia lo stesso".
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Pronta risoluzione per gratuità di cure post degenza per ustioni
"La malattia da ustione non è formalmente riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza. Quello che stiamo facendo oggi in Parlamento è cambiare questa regola. Nei prossimi mesi i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana non possono essere soggetti all'aggravio economico per le cure che dovranno ancora affrontare post degenza. La risoluzione per riconoscere la gratuità di queste cure è già pronta, verrà messa in discussione la prossima settimana per cambiare queste regole da qui a neanche un mese". Lo ha annunciato, parlando della risoluzione in Commissione Affari sociali della Camera, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè durante la diretta di "Mi Manda RaiTre", in onda su Rai 3.