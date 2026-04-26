Direttrice Ufas: anche il ministero italiano ci mandi le spese

"Mi spiace per le fatture mandate per sbaglio alle famiglie italiane, ma gli accordi europei vanno rispettati” ha detto Doris Bianchi nel corso di un confronto con l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. “Mi attendo che il ministero della Salute italiano paghi le spese dei ragazzi ricoverati negli ospedali svizzeri" e che "il vostro ministero della Salute mandi le spese di ricovero dei pazienti svizzeri in Italia". La replica dell'ambasciatore Cornado non si è fatta attendere: "Se questi sono gli accordi, allora l'Italia rinuncia ad avvalersene: non fattureremo le spese dei due ragazzi svizzeri ricoverati da noi e ci aspettiamo che Berna faccia lo stesso".