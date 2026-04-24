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Grecia, sisma di magnitudo 5.8 al largo di Creta

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La scossa si è verificata ad una profondità di circa 13 chilometri (8 miglia), a circa 11,5 chilometri a sud-est di Ierapetra

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Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la costa dell'isola greca di Creta, stando a quanto riportato dall'US Geological Survey (USGS). Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni. La scossa, in particolare, si è verificata ad una profondità di circa 13 chilometri (8 miglia), a circa 11,5 chilometri a sud-est di Ierapetra, cittadina sulla costa di Creta. Il sisma è stato registrato quando in Italia erano le ore 5,18. 

Le faglie sismiche attive

Secondo uno studio pubblicato a novembre sulla rivista Scientific Data, nel Paese sono state registrate più di 2.000 tracce di faglie sismiche attive. L'arcipelago, meta turistica molto popolare, è stato colpito da numerose scosse sismiche nel 2025, tra cui un terremoto di magnitudo 5.3 nel giugno dello scorso anno, che ha danneggiato i monasteri sul Monte Athos.

Il sisma in Grecia - earthquake.usgs.gov
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