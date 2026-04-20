Usa, sparatoria in North Carolina: due morti e diversi feriti

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Usa, sparatoria vicino a una scuola in North Carolina: due morti e diversi feriti

Mondo

Almeno due persone sono rimaste uccise e molte altre ferite nella sparatoria a Winston-Salem. Alcune delle persone coinvolte potrebbero essere dei minori. La scuola nelle vicinanze è stata messa in sicurezza

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Almeno due persone sono rimaste uccise e molte altre ferite in una sparatoria vicino ad una scuola a Winston-Salem, in North Carolina. Lo riporta la Cnn precisando che i bambini dovrebbero essere al sicuro. La sparatoria, avvenuta al Leinbach Park di Winston-Salem, sarebbe nata da una lite poco prima delle 10 del mattino. Alcune delle persone coinvolte potrebbero essere dei minori. La scuola che si trova nelle vicinanze del luogo della sparatoria è stata messa in sicurezza, secondo le autorità. 

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