La balena arenata nel Baltico prima si libera, poi si blocca di nuovo

Timmy, come è stata ribattezzata dalla gente e dai media, ha approfittato dell’acqua alta per ripartire. Poi però si è arenata nuovamente. Le sorti della megattera tengono i tedeschi da diverse settimane col fiato sospeso ascolta articolo

Resta bloccata la balena arenata da settimane su un banco di sabbia al largo della costa tedesca del Mar Baltico. Timmy, come è stata ribattezzata, questa mattina aveva ripreso a nuotare lasciando la spiaggia di Wismar, dove giaceva immobile dal 31 marzo davanti all’isola di Poel, senza dare segnali di attività. Guidato e scortato da una barca di soccorso, il cetaceo ha nuotato per qualche ora, ma poi si è nuovamente incagliato.

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In agonia da giorni Sono stati giorni di polemiche e proteste per la decisione degli enti locali del Meclemburgo-Pomerania Anteriore di rinunciare a una nuova missione di salvataggio, ritenuta inutile se non addirittura nociva per il cetaceo che sembrava ormai sprofondato in una sorta di agonia. Sulle sorti della balena gravemente malata è intervenuto addirittura il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier che la scorsa settimana ha avuto un confronto con i tecnici che si sono occupati del caso.

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Proteste sul mancato salvataggio Prima di oggi, l’ultimo tentativo di salvataggio risale all'1 aprile, ma è stato interrotto. In questi giorni in molti hanno manifestato il loro dissenso a pochi metri dalla spiaggia. E c'è stato anche chi ha tentato di superare la zona transennata dalla polizia, proprio per garantire al mammifero un po' di pace. Nei giorni scorsi, i veterinari che si sono occupati della megattera avevano vivamente sconsigliato di procedere ad altri tentativi di salvataggio, dopo la prima liberazione (l'unica riuscita) avvenuta a Timmersdorfer Strand ormai settimane fa. Nuove misure sarebbero una tortura inutile per la balena, hanno argomentato.