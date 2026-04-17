Usa, ex vicegovernatore della Virginia uccide la moglie e si suicida

Tragedia in Virginia, dove l'ex vicegovernatore democratico, Justin Fairfax, ha ucciso la moglie e si è tolto la vita. Ex astro nascente del partito democratico Usa, la cui carriera era naufraga in seguito ad accuse di molestie sessuali che ha sempre negato con forza, Fairfax era alle prese con un divorzio difficile e nelle settimane precedenti al suo folle gesto gli era stato ordinato di abbandonare la casa di famiglia e rinunciare alla custodia dei suoi due figli. Fairfax ha colpito la moglie con diversi colpi di arma da fuoco prima di uccidersi. A dare l'allarme è stato uno dei suoi figli. Faifax ha ricoperto il ruolo di vicegovernatore della Virginia dal 2018 al 2022 e successivamente ha continuato a lavorare come avvocato. La moglie era dentista.

La chiamata alla polizia di gennaio senza accuse formali

"Sappiamo che recentemente al signor Fairfax era stata notificata una qualche documentazione che indicava quando sarebbe dovuto comparire nuovamente in tribunale per il procedimento di divorzio", ha spiegato il capo della polizia Davis. "È qualcosa che stiamo esaminando come possibile fattore che può aver portato a quanto accaduto ieri sera, culminato nell'omicidio di una madre e moglie e nel suicidio". Secondo la polizia, Justin ha sparato a Cerina "diverse volte" prima di spostarsi in un'altra parte della casa per togliersi la vita. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte di mercoledì. "La nostra principale preoccupazione in questo momento è l benessere dei figli", ha detto Davis. "Stanno collaborando con noi e uno di loro è stato colui che ha chiamato il 911 durante una situazione molto caotica". Davis ha anche citato un episodio del gennaio 2026 in cui la polizia era stata chiamata alla casa dei Fairfax, precisando che la situazione era stata risolta senza accuse formali. "Nessun fascicolo o accuse, ma è stato redatto un rapporto di polizia", ha detto il capo della polizia riguardo all'episodio.