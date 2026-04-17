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Messico, il peluche che fa da mamma alla scimmietta Yuji

Mondo

In Messico, allo zoo di Guadalajara, Yuji un piccolo esemplare di scimmietta Patas sta crescendo aggrappato ad un peluche. I veterinari sono intervenuti poco dopo la sua nascita quando la madre non è riuscita a stabilire un legame o a prendersi cura di lui in modo adeguato

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Un abbraccio tenero con un peluche che gli ricorda la mamma vera. Il  filmato di Yuji una scimmietta del genere "Erythrocebus patas"  che beve dal biberon sopra un orsacchiotto ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale. 

Yuji è diventata l'attrazione dello zoo di Guadalajara, in Messico

L'esemplare è stato affidato alle cure del Cimba (Centro Integrale di Medicina e Benessere Animale) perché sua madre era al primo parto e non aveva l'esperienza necessaria per prendersene cura. Ora, poco più di un mese di vita e con un peso inferiore al chilogrammo, la scimmietta trascorre le giornate sotto stretta sorveglianza presso il Centro di Medicina e Benessere Animale dello zoo. Gli addetti nutrono il piccolo animaletto con il biberon più volte al giorno, senza mai staccarlo dalla sua "finta" mamma. 

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