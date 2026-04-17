Messico, il peluche che fa da mamma alla scimmietta Yuji

In Messico, allo zoo di Guadalajara, Yuji un piccolo esemplare di scimmietta Patas sta crescendo aggrappato ad un peluche. I veterinari sono intervenuti poco dopo la sua nascita quando la madre non è riuscita a stabilire un legame o a prendersi cura di lui in modo adeguato

Yuji è diventata l'attrazione dello zoo di Guadalajara, in Messico

L'esemplare è stato affidato alle cure del Cimba (Centro Integrale di Medicina e Benessere Animale) perché sua madre era al primo parto e non aveva l'esperienza necessaria per prendersene cura. Ora, poco più di un mese di vita e con un peso inferiore al chilogrammo, la scimmietta trascorre le giornate sotto stretta sorveglianza presso il Centro di Medicina e Benessere Animale dello zoo. Gli addetti nutrono il piccolo animaletto con il biberon più volte al giorno, senza mai staccarlo dalla sua "finta" mamma.