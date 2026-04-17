Usa, Trump cancella gli aiuti a Chiesa cattolica in Florida

Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV registra un nuovo episodio. L'amministrazione americana ha annullato un contratto da undici milioni di dollari con Catholic Charities per offrire alloggio e assistenza ai bambini migranti entrati negli Stati Uniti da soli, ponendo fine a un rapporto di oltre mezzo secolo tra la Chiesa cattolica e il governo statunitense, nato con l'arrivo dei primi esuli cubani nel sud della Florida. Questo strappo arriva in un contesto di crescenti tensioni tra l'amministrazione e i cattolici americani, a causa delle dure critiche del presidente Trump al primo papa americano del Vaticano. Il pontefice ha più volte criticato la guerra all'Iran e all'immigrazione illegale. L'Office of Refugee Resettlement, che fa parte del Dipartimento federale della Salute, ha pagato per anni Catholic Charities a Miami per ospitare bambini immigrati entrati negli Stati Uniti senza genitori o supervisione adulta. L'organizzazione non profit gestisce un sistema equivalente a un affido familiare finanziato a livello federale, separato dalle agenzie statali che hanno la custodia di minori abusati o trascurati. Il governo federale ha contattato l'organizzazione alla fine di marzo riguardo alla cancellazione dei finanziamenti. "Il governo degli Stati Uniti ha deciso improvvisamente di porre fine a oltre 60 anni di rapporto con Catholic Charities nell'arcidiocesi di Miami", ha scritto l'arcivescovo Thomas Wenski. "I servizi dell'arcidiocesi di Miami per i minori non accompagnati sono stati riconosciuti per la loro eccellenza e hanno fatto da modello per altre agenzie in tutto il Paese". Wenski ha aggiunto: "La nostra storia nel servire questa popolazione vulnerabile è senza pari. Eppure, i servizi di Catholic Charities dell'arcidiocesi di Miami per i minori non accompagnati sono stati privati dei finanziamenti e saranno costretti a chiudere entro tre mesi".

Il commento del dipartimento della Salute

Il dipartimento della Salute ha dichiarato che il numero giornaliero di bambini migranti non accompagnati sotto la custodia dell'agenzia è "significativamente più basso", pari a 1.900, sotto l'amministrazione Trump, rispetto a un picco di 22.000 durante l'amministrazione Biden. "L'Orr sta chiudendo e consolidando strutture inutilizzate mentre l'amministrazione Trump continua gli sforzi per fermare l'ingresso illegale e il traffico e la tratta di minori stranieri non accompagnati", ha affermato Emily G. Hillard, portavoce del dipartimento, senza però citare esplicitamente Catholic Charities tra le organizzazioni coinvolte. Riconoscendo il calo della migrazione, Wenski ha scritto che, sebbene "sia vero che il numero di minori non accompagnati" sia diminuito e che "alcuni programmi possano essere ridimensionati" o chiusi, "è sconcertante che il governo degli Stati Uniti chiuda un programma che sarebbe difficile replicare allo stesso livello di competenza" dimostrato dalla Chiesa. Ci sono ancora bambini affidati a Catholic Charities a Miami e altrove. Non è chiaro quanti siano, né dove si trovino al di fuori del sud della Florida, né dove verranno trasferiti. Robert Latham, direttore associato della Children and Youth Law Clinic della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Miami, ha affermato che qualsiasi trasferimento verso una nuova famiglia affidataria o una nuova struttura sarebbe probabilmente traumatico per bambini che hanno già vissuto incertezza e perdite. "E' estremamente dannoso dal punto di vista psicologico essere spostati", ha detto Latham, a volte con un impatto stressante paragonabile a una grave malattia o alla morte di un familiare. "Per i bambini piccoli, spostarsi ripetutamente crea problemi di attaccamento e distrugge il senso di identità e di comunità. Non sanno chi sono né dove saranno" giorno per giorno. In base agli accordi con il governo americano, Catholic Charities gestiva a Miami-Dade un programma completo di tutela dei minori. Una struttura - chiamata Msgr. Bryan O. Walsh Children's Village, in onore di uno dei primi sostenitori dei bambini rifugiati - dispone di 81 posti letto per minori non accompagnati. Il programma offre famiglie affidatarie, ricongiungimento familiare e servizi di supporto.