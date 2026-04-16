I residenti di Dry Doddington, nella contea del Lincolnshire, su preghiera del parroco, cercano di raggiungere la somma di 100 mila sterline per far riparare il pavimento irregolare della chiesa St James's risalente al XIV secolo il cui campanile è famoso per la sua inclinazione di 5,1 gradi ascolta articolo

Una chiesa del Lincolnshire, più inclinata della Torre di Pisa, ha bisogno di 100.000 sterline per riparare il pavimento traballante. Lo riferisce The Guardian. Il campanile della chiesa di St James a Dry Doddington, è famoso per la sua inclinazione di 5,1 gradi, se paragonato al monumento di Piazza dei Miracoli in Toscana, che ha un'inclinazione di circa 3,97 gradi. I residenti stanno cercando di raccogliere fondi per l'edificio, classificato come monumento storico di II grado e risalente al XII secolo.

St. James's di Dry Doddington La chiesa di Dry Doddington nel Lincolnshire, dedicata a St. James, è nota principalmente per la sua caratteristica torre pendente, spesso paragonata alla Torre di Pisa. La torre, risalente all'inizio del XIV secolo, presenta un'inclinazione di circa 5,1 gradi, superiore a quella della famosa Torre di Pisa, che pende per meno di 4 gradi. Nonostante l'inclinazione visibile, la struttura è considerata stabile e la torre è stata rinforzata nel 1919. Si trova nel centro del pittoresco villaggio di Dry Doddington, vicino alla Great North Road (A1), nel distretto di South Kesteven, Lincolnshire

La storia La chiesa fu originariamente costruita come "cappella sussidiaria" per consentire agli anziani di frequentarla senza dover raggiungere a piedi la vicina Westborough. In seguito divenne chiesa parrocchiale e si stima che il suo campanile, risalente al XIV secolo, sia stato spostato per la prima volta tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Richard Loynes, custode della chiesa di Dry Doddington, ha scritto su una pagina di raccolta fondi online: "Dobbiamo sostituire il pavimento antichissimo della nostra chiesa del XIV secolo, che ha la famosa torre che pende più di Pisa!"