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Su quali temi di politica estera gli americani si fidano più di Trump?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Come è ormai noto, i sondaggi sono in picchiata per il presidente degli Usa, anche (ma non solo) per la sua gestione degli affari internazionali, ma vediamo sui singoli dossier cosa ne pensano gli statunitensi. Perché la sfiducia varia a seconda delle questioni: dall'iran alla guerra in Ucraina

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