Stop all’intesa militare con Israele: cosa cambia ora per l'Italia?

Il governo Meloni sospende il rinnovo del memorandum di difesa con Tel Aviv, segnando una svolta nei rapporti bilaterali. La decisione arriva dopo settimane di tensioni legate alle operazioni in Libano e al coinvolgimento indiretto di Unifil. Roma parla di sospensione tecnica, ma il segnale politico è evidente. Sul piano europeo, però, il nostro Paese mantiene una linea più prudente e frena su eventuali revisioni degli accordi