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Aiuti allo sviluppo, gli investimenti globali crollano. Colpa di Trump

Gabriele De Palma
©Getty

Nel 2025 c’è stata la più forte contrazione mai registrata nei fondi per i Paesi in difficoltà, largamente imputabile ai tagli voluti dall’amministrazione Trump. Ma anche gli altri grandi donatori hanno limato il proprio contributo. I dati Ocse

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