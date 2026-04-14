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Come la democrazia Usa si è indebolita negli ultimi anni

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Per misurare nel concreto l'erosione della democrazia negli Stati Uniti, l’analista politico Philip Bump ha raccolto gli indicatori più significativi elaborati da Varieties of Democracy (V-Dem), un progetto di ricerca globale che si pone proprio l’obiettivo di valutare lo stato di salute delle democrazie

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