Mondo
Così ha vinto Magyar: lo sguardo ai giovani, all’Europa, alla legalità
Ex braccio destro del premier ungherese, 45 anni, durante la campagna elettorale ha promesso di combattere la corruzione, riportare l’economia ad un segno positivo, continuare il cammino all’interno dell’Unione europea e – soprattutto - ripristinare la legalità nel Paese, fare dell’Ungheria una democrazia liberale
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