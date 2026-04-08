Tregua Usa-Iran, Vance: "Accordo non include il Libano"

Il vicepresidente statunitense JD Vance, che guiderà la delegazione Usa nei colloqui di pace con Teheran a Islamabad, ha commentato le accuse provenienti dall'Iran riguardo a una "violazione dell'accordo di cessate il fuoco", affermando che "gli iraniani pensavano che l'accordo includesse il Libano, ma non è così". Vance ha aggiunto che "gli israeliani si sono offerti" di rallentare o fermare gli attacchi in Libano e ha dichiarato che "stanno cercando di aiutarci a raggiungere un accordo nei negoziati con l'Iran". Vance ha avvertito che "gli iraniani devono sedersi seriamente al tavolo delle trattative. Se violano l'accordo, ne subiranno gravi conseguenze". Sta all'Iran decidere "se far saltare" la tregua a causa del Libano, ha aggiunto, chiedendo a Teheran di "fare il passo successivo" verso la pace, altrimenti gli Stati Uniti valuteranno "molte opzioni" per tornare in guerra. "Credo che il presidente Trump abbia ottenuto un buon accordo per il popolo americano. Ma fondamentalmente, gli iraniani devono fare il passo successivo, altrimenti il presidente ha a disposizione molte opzioni per tornare in guerra", ha sottolineanto.

L'attacco ai media per come è stata diffusa la notizia dell'accordo

Il vice di Trump ha poi attaccato i media per come è stata riportata la notizia dell'accordo con l'Iran. "Ho visto diverse testate - Nyt, Cnn e altre - riprendere e diffondere l'originale proposta in 10 punti, basandosi su poco più che un tizio a caso in Iran che l'aveva inviata a una tv pubblica locale; e poi le ho viste sostenere che quella proposta rappresentasse, in qualche modo, la posizione negoziale del governo", ha spiegato, sulle proposte di pace in 10 punti tra Usa e Iran, "rivelatesi infondate". Vance ha detto che "gli iraniani pensavano che il cessate il fuoco includesse il Libano, ma non era affatto così", secondo Fox News. Il vice presidente ha affermato che insieme a Steve Witkoff e Jared Kushner "continueremo a lavorare come una squadra, come abbiamo sempre fatto".