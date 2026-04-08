Seul: "Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato"

"Le sue caratteristiche tecniche sono in fase di analisi da parte dei servizi di intelligence sudcoreani e statunitensi" ha precisato l'esercito della Corea del Sud
L'esercito sudcoreano ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato almeno un "proiettile non identificato", secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, circa un'ora dopo aver segnalato un lancio simile dalla zona della capitale nordcoreana il giorno precedente.
"Le sue caratteristiche tecniche sono in fase di analisi da parte dei servizi di intelligence sudcoreani e statunitensi" ha aggiunto l'esercito in una nota.
"La Corea del Nord lancia un missile balistico non identificato verso il Mar Orientale", ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mar del Giappone