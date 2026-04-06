A 10 anni vuole scalare 32 cime per aiutare l'amico malato

Grande appassionato di alpinismo e figlio di una guida alpina certificata e volontaria nei servizi di emergenza in montagna, Frankie McMillan ha 10 anni e vuole scalare 32 tra le vette più alte d’Europa per sostenere le cure del suo migliore amico che ha una patologia cardiaca rara. Aveva in mente di conquistare le 10 cime più alte dei Balcani – tra Montenegro, Albania e Macedonia – nelle cinque settimane di ferie estive. Adesso ha alzato l'asticella: entro l'estate 2027 dice di voler raggiungere le vette di 32 montagne europee tra le più imponenti, per massimizzare le donazioni.

Le scalate condivise sui social

Per la sua impresa selezionerà solo cime alte almeno quanto lo Scafell Pike (978 metri), il punto più alto d'Inghilterra, raggiungibile a piedi o con arrampicata. Tra le vette figura anche il Monte Bianco, con i suoi 4.808 metri, la vetta più elevata d'Europa. Nato a Gosforth, in Cumbria (Inghilterra), Frankie ha già portato a termine diverse di queste salite in Grecia, Polonia e Scozia. Lo affianca la madre Basia, 42 anni, guida alpina certificata e volontaria nei servizi di emergenza in montagna, con l'aiuto di guide del posto. Frankie ha spiegato: "Sapere della malattia di Xander mi ha spinto a raccogliere soldi per casi come il suo. È il mio migliore amico, e se riesco a far diagnosticare e salvare anche solo una persona, avrò fatto qualcosa di importante". E ha concluso: "Affrontare 32 cime in 32 Paesi può sembrare una pazzia per uno della mia età, ma ce la farò. Scalo da quando ne avevo 3 e ho costruito forza e abilità. A chi dice che è troppo per un ragazzino, replico: se sei bravo abbastanza, sei grande abbastanza".