Durante le celebrazioni cattoliche del Venerdì Santo, la Via Crucis iniziata nella chiesa di San Francesco che si trova nel centro della città è stata interrotta poco dopo l'inizio da un gruppo di persone vestite di nero con simboli provocatori. Per calmare i fedeli adirati è intervenuta la polizia ascolta articolo

Polemiche e indignazione a Bogotà dopo l'irruzione di un gruppo che si è presentato come satanista durante le celebrazioni del Venerdì Santo nella chiesa di San Francisco, nel centro della capitale colombiana. Secondo video diffusi sui social e rilanciati dal sito del quotidiano El Tiempo, alcune persone vestite di nero, con catene e simboli provocatori, si sono presentate all'ingresso del tempio mentre i fedeli partecipavano alla Via Crucis e alla tradizionale visita ai sette sepolcri.

La reazione dei fedeli I fedeli presenti alle celebrazioni hanno reagito chiedendo rispetto per la Settimana Santa e in alcuni filmati si vedono fedeli intenti a chiudere le porte della chiesa per evitare ulteriori interruzioni del rito. Sul posto è intervenuta la polizia per contenere la tensione e riportare la calma. L'episodio ha suscitato forti reazioni sui social e nel mondo cattolico in Colombia, dove la libertà di culto è tutelata dall'articolo 19 della Costituzione.

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