L’uomo è sospettato di uxoricidio. La vittima è stata trovata senza vita sul marciapiede nel centro della città. Il corpo, senza vestiti addosso, presentava ferite "all'addome" e sull'estremità "delle dita". Accanto al cadavere c’era il manico di un coltello, possibile arma del delitto
Un noto regista francese è sospettato di aver ucciso la moglie a Parigi. L’uomo è in stato di fermo con l’accusa di uxoricidio dopo la morte violenta della coniuge, precipitata dal sesto piano di rue du Faubourg-Poissonnière, nel centro della capitale francese. Il decesso è avvenuto alle prime ore dell’alba: alcuni passanti intorno alle 4 del mattino hanno trovato il corpo e hanno dato l’allarme. La donna è stata rinvenuta sul marciapiede: non indossava vestiti e il corpo era lacerato da ferite "all'addome" e sull'estremità "delle dita". La procura, citata dall'agenzia France Presse, ha aggiunto che il manico di un coltello è stato rinvenuto vicino al corpo inerme.
Fermato il marito
Stando alle prime informazioni diffuse dal giornale francese Le Parisien, la vittima aveva tra i 30 e i 40 anni ed era di origini ucraine. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di rianimarla. La polizia intervenuta sul posto ha fermato il marito della vittima mentre stava uscendo di casa. Secondo fonti di polizia, al momento del fermo, l'uomo sembrava essere sotto l'effetto di stupefacenti. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per "uxoricidio".