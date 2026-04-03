Un noto regista francese è sospettato di aver ucciso la moglie a Parigi. L’uomo è in stato di fermo con l’accusa di uxoricidio dopo la morte violenta della coniuge, precipitata dal sesto piano di rue du Faubourg-Poissonnière, nel centro della capitale francese. Il decesso è avvenuto alle prime ore dell’alba: alcuni passanti intorno alle 4 del mattino hanno trovato il corpo e hanno dato l’allarme. La donna è stata rinvenuta sul marciapiede: non indossava vestiti e il corpo era lacerato da ferite "all'addome" e sull'estremità "delle dita". La procura, citata dall'agenzia France Presse, ha aggiunto che il manico di un coltello è stato rinvenuto vicino al corpo inerme.