Pena di morte in Israele: quali Paesi la applicano nel mondo

Attualmente sono più di 50 gli Stati che prevedono ancora la pena capitale nel loro ordinamento penale e la eseguono. Spiccano soprattutto la Cina e i paesi afro-asiatici, tra i primi per il numero elevato di esecuzioni

Nella giornata di ieri la Knesset ha approvato la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. La legge, avanzata dal partito del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, ha incassato il voto del premier Benjamin Netanyahu e anche del partito di opposizione di Avigdor Lieberman, mentre uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto. L'Autorità nazionale palestinese ha condannato la norma, definendola "una pericolosa escalation", un tentativo di "legittimare le esecuzioni extragiudiziali con una copertura legislativa".

Pena capitale vigore in oltre 50 Paesi

Complessivamente, la pena capitale sembra stia invertendo la rotta nel mondo: anziché diminuire la propria diffusione pare aumentarla, così come aumentano le esecuzioni. L’anno scorso Trump ha reintrodotto la pena di morte federale, confermando gli Stati Uniti come l’unico Paese occidentale ad averla in vigore. Attualmente, sono più di 50 gli Stati che prevedono ancora la pena di morte nel loro ordinamento penale e la eseguono. Pur non avendo espressamente cancellato la pena capitale, diversi Paesi l’hanno abolita di fatto non praticandola nelle condanne. Per esempio, diversi Stati degli Usa hanno aderito a moratorie contro l’uso della pena capitale, pur non abolendola. Tra gli Stati che ancora usano la pena di morte spiccano soprattutto la Cina e i paesi afro-asiatici, tra i primi per il numero elevato di esecuzioni. Di norma, la pena capitale è prevista per l’omicidio e l’alto tradimento, ma spesso anche per spionaggio e tentativi sovversivi oltre che per crimini sessuali.

La lista dei Paesi in cui è prevista la pena di morte