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La Volkswagen valuta la conversione nella produzione militare

Mondo

Il gruppo è in contatto con aziende della difesa, tra cui l'israeliana Rafael Advanced Defense Systems. Secondo il Financial Times, si studia la produzione di componenti per l'Iron Dome

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Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sta considerando la possibilità di entrare nel comparto della produzione militare. L'azienda ha avviato contatti con diverse realtà della difesa per valutare la riconversione di uno stabilimento in Germania.

Possibile produzione di componenti per l'Iron Dome

L'amministratore delegato Oliver Blume, intervenuto a un evento del Frankfurter Allgemeine Zeitung a Francoforte, ha confermato che il gruppo è "in contatto con diverse aziende della difesa". Tra queste figura anche l'israeliana Rafael Advanced Defense Systems. Secondo Blume, questa opzione potrebbe riguardare in particolare lo stabilimento di Osnabrueck, città sede di una delle fabbriche principali. Le dichiarazioni sono state riprese dall'emittente "Al Arabiya". Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico "Financial Times", Volkswagen sarebbe in trattative con Rafael per convertire parte della produzione verso componenti destinati al sistema di difesa aerea "Iron Dome". 

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