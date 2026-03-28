L'istituto americano era stato accusato di aver “consapevolmente e intenzionalmente partecipato al sistema di traffico sessuale di Epstein” fornendogli servizi bancari nonostante i “segnali di allarme”. Nel testo dell’accordo, Bank of America ha contestato le accuse nei suoi confronti presentate dalle querelanti e ha accettato di pagare 72,5 milioni

Bank of America pagherà 72,5 milioni di dollari per risolvere una class action che accusa la banca di aver agevolato un giro di traffico sessuale architettato da Jeffrey Epstein. Ad annunciarlo è stato un portavoce, mentre i documenti del tribunale hanno confermato l'accordo. Le querelanti, presentate come vittime del defunto finanziere condannato nel 2019 per sfruttamento sessuale di minori e associazione a delinquere, aveva accusato l'istituto americano di aver “consapevolmente e intenzionalmente partecipato al sistema di traffico sessuale di Jeffrey Epstein” fornendogli servizi bancari nonostante i “segnali di allarme”. Nel testo dell’accordo, Bank of America ha contestato tutte le accuse nei suoi confronti.