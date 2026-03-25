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Incendio a Parigi, in fiamme l'Hotel Bristol a due passi dall'Eliseo

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Un rogo "piuttosto importante" è in corso in uno dei 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale. Secondo fonti dei soccorritori 400 persone sono già state evacuate mentre tre persone hanno riportato ferite lievi. La direzione: "Tutto sotto controllo"

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Un incendio "piuttosto importante" è in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale, a pochi metri dall'Eliseo. Secondo fonti dei soccorritori 400 persone sono già state evacuate. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e riportato da Le Parisienne, tre persone hanno riportato ferite lievi. Una soltanto è stata affidata alle cure dei medici accorsi con le ambulanze.


La direzione: "Tutto sotto controllo"

La direzione dell'albergo assicura che "tutto è sotto controllo". Secondo informazioni concordanti, le fiamme sono partite dalle cucine, al piano interrato dell'hotel: "Tutti i dipendenti e i clienti sono stati evacuati secondo le procedure - garantiscono al Bristol - tutto è sotto controllo". Situato nell'elegante rue du Faubourg Saint-Honoré, sul marciapiedi di fronte all'Eliseo, a pochi metri dalla presidenza della Repubblica e da place Beauvau, sede del ministero dell'Interno, il Bristol è uno degli hotel più frequentati dalle star dello spettacolo di passaggio a Parigi. Appartiene alla multinazionale di origine tedesca Oetker. 

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