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Esplosioni in una raffineria del Texas: Le autorità: "Restate in casa"

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L'esplosione è avvenuta nella raffineria della Valero Energy Corporation di Port Arthur, a circa 145 chilometri a est di Houston, ha dichiarato il sindaco Charlotte M. Moses. Non ci sono feriti

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Lunedì si è verificata una forte esplosione nella raffineria di petrolio della Valero Energy Corporation di Port Arthur in prossimità della costa del Texas. "C'è stata un'esplosione, ma stiamo bene", ha dichiarato il sindaco Charlotte M. Moses. "Stanno cercando di spegnere l'incendio il più rapidamente possibile". Immagini e video pubblicati online mostrano un'enorme colonna di fumo e fiamme che si sprigionano dalla raffineria. 

La raffineria della Valero e l'impennata dei prezzi della benzina

La raffineria impiega circa 770 persone e ha una capacità di lavorazione di circa 435.000 barili di petrolio al giorno, secondo il sito web di Valero. L'impianto raffina petrolio greggio pesante e acido in benzina, gasolio e carburante per aerei. L'esplosione si è verificata in un contesto già complesso causato dall'impennata dei prezzi del petrolio a causa dell'incertezza sull'ìapprovvigionamento globale di greggio. 

Le indicazioni ai cittadini dalla sindaca

"Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di rimanere sul posto fino a quando il personale di emergenza non darà il via libera", ha dichiarato la città di Port Arthur in un post sulla sua pagina Facebook.

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