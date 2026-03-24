Esplosioni in una raffineria del Texas: Le autorità: "Restate in casa"

L'esplosione è avvenuta nella raffineria della Valero Energy Corporation di Port Arthur, a circa 145 chilometri a est di Houston, ha dichiarato il sindaco Charlotte M. Moses. Non ci sono feriti

Lunedì si è verificata una forte esplosione nella raffineria di petrolio della Valero Energy Corporation di Port Arthur in prossimità della costa del Texas. "C'è stata un'esplosione, ma stiamo bene", ha dichiarato il sindaco Charlotte M. Moses. "Stanno cercando di spegnere l'incendio il più rapidamente possibile". Immagini e video pubblicati online mostrano un'enorme colonna di fumo e fiamme che si sprigionano dalla raffineria.