Media: "Giuria californiana: 'Musk ha ingannato azionisti di Twitter'"

Il social network fu acquisito nel 2022 per 44 miliardi di dollari nel 2022. I giudici hanno perà respinto l'accusa di una manovra fraudolenta deliberata per far scendere il prezzo del titolo

Una giuria californiana ha stabilito che Elon Musk avrebbe ingannato gli azionisti di Twitter durante la sua caotica acquisizione del social network (che ormai si chiama X) per 44 miliardi di dollari nel 2022. La stessa giuria ha invece respinto l'accusa di manovra fraudolenta deliberata volta a far scendere il prezzo delle azioni. E' quanto riferiscono i media Usa. Dopo tre settimane di processo civile caratterizzato dalla testimonianza in persona di Musk, la giuria di un tribunale di San Francisco ha ritenuto che due tweet pubblicati dal capo di Tesla nel maggio 2022 contenessero dichiarazioni responsabili del calo del prezzo delle azioni di Twitter. Il risarcimento, che deve ancora essere determinato, potrebbe ammontare a diversi miliardi di dollari, secondo gli avvocati dei querelanti citati dalla Cnbc.