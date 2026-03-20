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Monsignor Luigi Roberto Cona nominato nuovo nunzio apostolico in Siria

Mondo

Nato a Niscemi nel 1965, è stato assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Assume l'incarico svolto nel martoriato Paese mediorientale dal cardinale Mario Zenari per diciassette anni

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Papa Leone ha nominato Nunzio Apostolico in Siria monsignor Luigi Roberto Cona, Arcivescovo titolare di Sala Consilina, finora Nunzio Apostolico in El Salvador. Lo rende noto un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Nato a Niscemi nel 1965, Cona è stato assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Assume quindi l'incarico svolto nel martoriato Paese mediorientale dal cardinale Mario Zenari per diciassette anni: dal 2008 fino allo scorso febbraio - con in mezzo anche una proroga da parte di Papa Francesco - quando ha presentato a Papa Leone la sua rinuncia per raggiunti limiti di età. 

Gli incarichi

Ordinato sacerdote nel 1990 per la diocesi di Piazza Armerina – si legge sull’Avvenire - , ha completato gli studi teologici a Catania, specializzandosi in teologia dogmatica. Nel 2003 ha intrapreso la strada della diplomazia vaticana, lavorando presso rappresentanze pontificie distribuite in diverse regioni del mondo, da Panama al Portogallo, dal Camerun al Marocco, fino alla Giordania e alla Turchia, oltre a un periodo di servizio presso la Segreteria di Stato. Nel 2019 papa Francesco lo aveva scelto come assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato: da lì, nel 2022, è giunta la nomina a nunzio apostolico in El Salvador, sino all’annuncio odierno del suo nuovo mandato in Siria.

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