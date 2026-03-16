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India, incendio in un ospedale nell'est: almeno 10 morti

Mondo
©Ansa

Il rogo è scoppiato nel reparto di terapia intensiva di un'ospedale pubblico dove erano ricoverati 23 pazienti. L'incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito. Il capo del governo dell'Odisha ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sulla tragedia

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"Almeno dieci pazienti sono morti" a seguito di un incendio in un reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario Scb Medical College and Hospital, gestito dal governo dell'Odisha, in India. Lo ha dichiarato Mohan Charan Majhi, capo del governo dello stato indiano dell'Odisha. "Un cortocircuito ha causato l'incendio nel reparto di terapia intensiva dove i pazienti venivano curati" ha detto. Secondo le autorità, 11 membri del personale ospedaliero hanno riportato ustioni durante le operazioni di soccorso.  

INDIA-FIRE-ACCIDENT - ©Ansa

Aperta un'inchiesta sulla tragedia

I ricoverati al momento in cui si sono diffuse le fiamme erano 23. Almeno 11 membri del personale hanno riportato ustioni mentre cercavano di soccorrere i pazienti. Il primo ministro Narendra Modi ha definito l'incidente "profondamente doloroso" in un post sui social media e ha offerto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime per cui ha stanziato un risarcimento di 2.160 dollari. 

INDIA-FIRE-ACCIDENT - ©Ansa

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