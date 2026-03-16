Donald Trump, guadagni da 4-5 miliardi con cripto e droni

Secondo Bloomberg, il patrimonio del tycoon vale 6,8 miliardi di dollari. Il presidente statunitense e la sua famiglia possiedono molte attività in tanti settori redditizi. La holding Trump Organization infatti non riguarda più solo hotel, golf club e immobili di lusso. Negli ultimi mesi l'universo economico del tycoon ha coinvolto anche cripto, piattaforme finanziarie, media, venture capital e tecnologie legate alla difesa

I guadagni di Donald Trump ammontano a 4-5 miliardi di dollari in un anno. Secondo Bloomberg, il patrimonio del tycoon vale 6,8 miliardi di dollari. Il presidente statunitense e la sua famiglia possiedono molte attività in tanti settori redditizi. La holding Trump Organization infatti non riguarda più solo hotel, golf club e immobili di lusso. Negli ultimi mesi l'universo economico della famiglia del tycoon si è espanso coinvolgendo cripto, piattaforme finanziarie, media, venture capital e tecnologie legate alla difesa. Come riporta Reuters, solo nel primo semestre 2025 la famiglia Trump avrebbe incassato 864 milioni di dollari, di cui 802 milioni provenienti dalle attività crypto.

Il patrimonio della famiglia Trump

Come si legge sul Sole 24 Ore, solo il primogenito del presidente, Donadl Jr, vale 300 milioni secondo Frobes: sei volte più di un anno prima. Mentre il genero Jared Kushner, marito della figlia Ivanka che ricopre il ruolo di informale diplomatico per la pace in Medio Oriente, è al centro di iniziative ambiziose. Secondo il New York Times, Kushner starebbe rastrellando cinque o più miliardi dai governi locali per il suo private equity Affinity Partners, per raddoppiare una dotazione già in gran parte fornita da fondi sovrani arabi.

I droni

Coinvolte in altre “avventure economiche” della famiglia Trump sono anche Eric e Donald Jr: il loro impegno riguarda soprattutto i droni militari, arma fondamentale nella guerra in Iran. Come riferisce Il Sole, sarebbero “significativi investitori” in Powerus Corporation. L'obiettivo è quello di “sostenere il dominio dell’industria Usa dei droni attraverso la manifattura domestica, l’innovazione dei sistemi autonomi e partnership strategiche nella difesa”. Come sottolinea ancora il quotidiano economico, il Pentagono, che contro Teheran ha per la prima volta mobilitato droni unidirezionali, sta “moltiplicando spesa e contratti per un’armata di centinaia di migliaia di velivoli - 1,1 miliardi di dollari entro il 2027 - mentre l’amministrazione ha messo al bando simili tecnologie cinesi e estere per ragioni di sicurezza nazionale”.

Il mondo cripto

Tra le operazioni dell’impero del presidente, c'è anche il mondo cripto, diventato uno dei principali tesori di Trump. Secondo il New Yorker, da qui ha ricavato almeno 2,4 miliardi in un anno, lanciando token e divise meme. Inoltre, il presidente Usa possiede una quota in World Liberty Financial, forte di asset digitali e stablecoin. La stessa Trump Technology and Media, nota per il social Truth, si dedica al management di valute digitali. E, come riferisce ancora Il Sole 24 Ore, "nella più recente evoluzione ha orchestrato un matrimonio da sei miliardi con il marchio della fusione nucleare Tae Technologies, per avvantaggiarsi della fame di energia dei centri dati".

La finanza e l'ospitalità

Sul fronte della finanza, sarebbero giunti alla famiglia Trump guadagni per "forse 340 milioni". E per quanto riguarda l’ospitalità, che comprende una quindicina di campi da golf, resort e alberghi, con progetti in fase di sviluppo dall’Arabia Saudita al Vietnam, si parla di un "affare da centinaia di milioni". Altri ambiti, come jet privato, merchandising e patteggiamenti legali, hanno generato "280 milioni".