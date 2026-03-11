Offerte Sky
Guerra Iran, paralisi dei voli dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per l'Europa

Mondo
©Getty

Praticamente ferme le rotte più popolari attraverso Dubai, Abu Dhabi e Doha. Compagnie come Qatar Airways, Emirates e Etihad costrette a offrire rimborsi e nuove prenotazioni gratuite ai passeggeri

ascolta articolo

Le interruzioni dei voli tra Australia, Nuova Zelanda e Paesi europei stanno costringendo i viaggiatori a percorsi finora impensabili, con una serie di scali attraverso gli Stati Uniti. Come riporta l'Australian Financial Review, due settimane di bombardamenti degli Usa e di Israele sull'Iran e le rappresaglie di quest'ultimo attraverso il Golfo (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), hanno praticamente fermato le rotte più popolari attraverso Dubai, Abu Dhabi e Doha. Costringendo popolari compagnie come Qatar Airways, Emirates ed Etihad a offrire rimborsi e prenotazioni gratuite ai passeggeri australiani.

Prezzi alle stelle per le compagnie coinvolte nel blocco

Il direttore esecutivo della statunitense United Airlines, Scott Kirby, ha riferito che il numero di passeggeri che viaggiano da Australia e Nuova Zelanda per l'Europa è sceso a 1000 al giorno. Emirates è il maggior partner dell'australiana Qantas, mentre Qatar è in partnership con Virgin Australia. L'improvvisa carenza di posti fra Europa e Australia attraverso il Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi per la gran parte delle compagnie citate.

