Usa, ascolti in calo per discorso di Trump su stato dell'Unione

L'audience televisiva del discorso sullo stato dell'Unione di martedi' sera è diminuita del 12% rispetto a quello del 2025. Secondo i dati preliminari di Nielsen, riportati da The Hollywood Reporter (THR), il discorso di Trump, durato quasi due ore e diventato il più lungo della storia, ha attirato 27,8 milioni di spettatori che si sono sintonizzati sulle sette reti televisive e via cavo più seguite: ABC, CBS, CNN, Fox News, Fox Network, MS Now e NBC.

I dati degli ascolti

Si tratta di un calo di circa il 12% rispetto ai 31,45 milioni di spettatori che hanno seguito il discorso di Trump al Congresso sulle stesse reti l'anno scorso. Fox News, la rete preferita di Trump, ha guidato gli ascolti con 9,1 milioni di spettatori, ben al di sopra dei 5,1 milioni di ABC. Un calo di ascolti per il discorso sullo Stato dell'Unione un anno dopo l'insediamento di un presidente è comune nella storia recente degli Stati Uniti. Secondo THR, dopo i loro primi discorsi al Congresso poco dopo l'insediamento, Bill Clinton, Barack Obama e Trump nell'anno successivo hanno tutti attirato meno pubblico. Le eccezioni sono George W. Bush nel 2002, pochi mesi dopo gli attacchi dell'11 settembre, e Joe Biden nel 2022, il cui primo discorso al Congresso arrivo' molto piu' tardi del solito (fine aprile 2021) a causa delle restrizioni sanitarie durante il picco della pandemia di Covid.



