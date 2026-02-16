L'incidente è avvenuto sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Secondo quanto ha riferito la polizia cantonale, alcune persone sarebbe rimaste ferite. A causare il deragliamento del convoglio, che trasportava circa 80 persone, sarebbe stata una valanga

Un treno con a bordo circa 80 persone è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga. L'incidente è avvenuto nei pressi di Hohtenn, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Secondo quanto ha riferito la polizia cantonale, alcune persone sarebbe rimaste ferite. Come ha precisato la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), a causare il deragliamento sarebbe stata una valanga. Attualmente la circolazione dei treni sulla linea Frutigen - Brig è interrotta e lo stop potrebbe protrarsi almeno fino a domani.