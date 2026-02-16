Offerte Sky
Cosa ci ha detto la Conferenza di Monaco sui rapporti Usa-Ue

Luciana Grosso

Ispi

Da evento di settore, legato soprattutto a temi strategici e di architettura militare, la Conferenza si è trasformata in un appuntamento di enorme rilievo politico. E ha dato una risposta all’incognita di quale direzione stessero prendendo i rapporti tra USA e Unione Europea, se quella di una separazione o di una riconciliazione

