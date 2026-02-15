Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Rubio a Monaco: mano tesa all’Europa, ma per fare ciò che vuole Trump

Liliana Faccioli Pintozzi

Liliana Faccioli Pintozzi
©Getty

Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Marco Rubio tende la mano all’Europa evocando radici comuni, ma rilancia l’agenda di Donald J. Trump. Tono rassicurante, pressione intatta: più spesa militare, meno vincoli Ue. Fiducia da ricostruire, deterrenza e Ucraina restano nodi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ