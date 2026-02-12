Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Quale Bangladesh uscirà dalle sue prime vere elezioni in quasi 20 anni

Luciana Grosso

Ispi
Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP via Getty Images

Il Paese torna al voto a un anno e mezzo dalla caduta del regime di Sheikh Hasina. Tra i 51 partiti manca la Lega Awamii, messo al bando dopo aver governato ininterrottamente dal 2009. Il vincitore uscirà dalla sfida tra il centrista Bangladesh Nationalist Party e il nazionalista Jamaat-e-Islami

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ