Quale Bangladesh uscirà dalle sue prime vere elezioni in quasi 20 anni

Il Paese torna al voto a un anno e mezzo dalla caduta del regime di Sheikh Hasina. Tra i 51 partiti manca la Lega Awamii, messo al bando dopo aver governato ininterrottamente dal 2009. Il vincitore uscirà dalla sfida tra il centrista Bangladesh Nationalist Party e il nazionalista Jamaat-e-Islami
