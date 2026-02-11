Un’infrastruttura strategica che collega i due Paesi è diventaya terreno di scontro politico. Il presidente Usa ne ha boccato l'apertura accusando Ottawa di aver escluso materiali e lavoratori statunitensi per la sua costruzione, chiedendo un “risarcimento” e denunciando violazioni del Buy American. Accuse che trovano scarsi riscontri nei fatti e che si intrecciano con le tensioni commerciali e con la partita strategica su Pechino. Una vicenda che rivela ambiguità e strumentalizzazioni nella linea della Casa Bianca