Portogallo, due vincitori per un voto

Roberta Cavaglià
Secondo da destra nella foto, il vincitore delle elezioni presidenziali in Portogallo, il socialista José Seguro (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images)

Dopo una campagna segnata dal maltempo, José Seguro, candidato del centrosinistra, ha conquistato il 66% dei voti al ballottaggio contro il 33% del leader della destra radicale André Ventura. Per quest’ultimo, arrivare al ballottaggio è stata comunque una vittoria

