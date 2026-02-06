Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

I 400 morti in Congo seppelliti nel silenzio

Renato Coen

Renato Coen
Un soldato del M23 a guardia delle miniera di Coltan di Rubaya, in Congo, nel marzo del 2025 (Photo by CAMILLE LAFFONT/AFP via Getty Images)

Uomini donne e bambini morti a centinaia in una miniera di coltan non hanno fatto notizia. Proprio nei giorni in cui a Washington 50 Paesi si sono riuniti per palare delle materie critiche. L’Europa fa le leggi anti-sfruttamento ma rimane indifferente a simili enormi tragedie

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ