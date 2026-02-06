Una vicenda particolarmente delicata ha scosso nelle scorse ore l'Australia. Il motivo è legato ad un quadruplo omicidio-suicidio, avvenuto dopo che due genitori e i loro due figli adolescenti autistici sono stati trovati morti in un ricco sobborgo di Perth. Lo ha segnalato, tra gli altri, anche il Daily Mail che ha segnalato come i corpi di Jarrod Clune, 50 anni, della sua compagna Maiwenna Goasdoue, 49 anni, e dei loro figli adolescenti Leon, 16 anni, e Otis, 14 anni, siano stati trovati la scorsa settimana all'interno della loro proprietà a Mosman Park.

La vicenda

Tutto è iniziato quando i servizi di emergenza hanno ricevuto una chiamata da parte di un'assistente sociale che aiutava spesso i due figli della coppia, entrambi affetti da autismo grave non verbale, e che si era recata a casa della famiglia Clune per una visita concordata. L'assistente sociale ha ritrovato un biglietto sulla porta dell'abitazione con la scritta "Non entrare", insieme alle istruzioni per chiamare proprio i servizi di emergenza. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo, hanno scoperto che tutti e quattro i membri della famiglia Clune erano morti, insieme ai due cani e al gatto che la coppia aveva in casa. I corpi sono stati trovati in diverse parti della casa e la polizia ha dichiarato che i decessi non sono stati di natura violenta e che non sono state utilizzate armi. I due figli sarebbero stati uccisi con il gas, poi sarebbe avvenuta la morte degli animali di famiglia e infine il suicidio della coppia.