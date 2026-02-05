Offerte Sky
Delusi e dubbiosi: sempre meno americani apprezzano le scelte di Trump

Gianluca De Feo

Youtrend
Un manifesto dalla protesta "No Kings" che si è tenuta il 18 ottobre 2025 a Riverside, Stati Uniti

I sondaggi Pew mostrano un forte calo di fiducia in Trump nel suo secondo mandato: metà degli americani giudica le sue azioni peggiori del previsto e il sostegno alle sue politiche crolla, soprattutto tra i repubblicani, sempre più dubbiosi su leadership, etica e valori democratici

