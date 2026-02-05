Immigrazione, non solo accoglienza: i due volti del modello Spagna

Negli ultimi anni il Paese ha promosso un approccio più accogliente, culminato con la regolarizzazione promossa dal governo Sanchez che riguarderà fino a 800mila immigrati. Ma la realtà è più complessa: l’atteggiamento “morbido” convive con rimpatri, tecnologie di sorveglianza e accordi con Paesi terzi per bloccare gli arrivi