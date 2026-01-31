Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Come la Cina usa i pescherecci per controllare i mari

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Nel Mar Cinese Orientale la Cina punta a consolidare il controllo strategico, territoriale e militare. E per farlo sembra voler utilizzare un gran numero di imbarcazioni civili allo scopo di rallentare le operazioni navali degli avversari in caso di eventuale crisi. Le manovre che negli ultimi giorni hanno ostacolato il passaggio di alcuni mercantili sembrano essere esercitazioni coordinate che vanno in questa direzione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ