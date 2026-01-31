Come la Cina usa i pescherecci per controllare i mari

Nel Mar Cinese Orientale la Cina punta a consolidare il controllo strategico, territoriale e militare. E per farlo sembra voler utilizzare un gran numero di imbarcazioni civili allo scopo di rallentare le operazioni navali degli avversari in caso di eventuale crisi. Le manovre che negli ultimi giorni hanno ostacolato il passaggio di alcuni mercantili sembrano essere esercitazioni coordinate che vanno in questa direzione